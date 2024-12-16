По словам экспертов, коты совершают различные действия в доме, чтобы привлечь внимание своих хозяев.

Иногда, возвращаясь с работы домой, вас может застать неприятная картина, к примеру, ваш кот разорвал диван, а шторы спустил на пол. Когда вы это видите, то бросаете на животное строгий взгляд, однако в ответ получите только спокойный вид кота, из-за чего возникает вопрос, могут ли они чувствовать вину и как просят прощения, пишет petMD.

Чувствуют ли коты вину?

По словам экспертов, на самом деле коты не испытывают угрызения совести и вину. Одной из причин этого является то, что большинство вещей, из-за которых мы ссоримся с животными, скорее является "языковым барьером", чем чем-то, за что они чувствовали бы вину.

К примеру, кошка, которая царапает мебель, не пользуется лотком, приносит живых грызунов или кусается, когда ее гладят, может расстроить хозяина. Однако для кошек эти действия являются абсолютно нормально поведением, которое они не считают "неправильным".

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"Поскольку такое поведение кошек заложено в них природой и является частью их сущности, с их точки зрения, им не за что чувствовать вину; в то время, как для людей, если мы уверены, что поступили правильно, мы с гораздо большей вероятностью не будем чувствовать вину, чем тогда, когда мы не уверены в том, что было правильным", - отмечают в материале.

4 ситуации, когда, как вы считаете, кот чувствует вину, однако этого не происходит

Царапание мебели

Эксперты также рассказали, что обычно коты царапают мебель, когда хотят показать, что это их комната для всех других животных, которые ее видят. Кроме того, они царапаются, чтобы заточить когти и показать свои эмоции (например, они царапаются, когда испытывают возбуждение или тревогу).

Испражнения вне лотка

Когда кот, который приучен к лотку, испражняется вне его пределов, это может означать, что он ищет новое место для туалета, если в доме появляется новая кошка.

"Когда лотком пользуется только один кот, он готов "закрыть нос" и наступить в собственную мочу. Но когда другой кот пользуется этим лотком, он находит другое место для туалета, потому что он теперь "грязный". В такой ситуации обратитесь к ветеринару, чтобы убедиться, что нет никаких медицинских проблем. После того, как мы убедимся, что котенок здоров, добавьте в дом еще один лоток", - советуют эксперты.

Принесение живых грызунов

Часто коты приносят "улов дня". К примеру, еще живую мышь, бурундука или птичку. Это они делают для того, чтобы принести вам "подарок" или же они, вероятно, считают вас котенком и пытаются научить вас охотиться самостоятельно.

"Это нормальное и распространенное поведение котят. Хотя оно может быть неприятным для нас, это форма кошачьей привязанности. Чтобы ваша кошка не приносила живых грызунов в ваш дом, всегда держите ее дома или давайте ей колокольчик. Или кормите диких животных в месте, недоступном для вашего кота", - рекомендуют в издании.

Нападение на лодыжки

Если ваш кот когда-нибудь выпрыгивал и атаковал ваши лодыжки, то это, конечно, раздражает, однако для него это лишь игривая форма охоты. Дайте животному интерактивные игрушки, таким образом они могут уменьшить нападение на вас.

Как коты извиняются?

Чтобы извиниться, коты должны чувствовать себя плохо из-за того, что они сделали, однако как уже было сказано ранее, этого не происходит. Однако коты могут чувствовать, когда вы чувствуете себя напряженно или грустно.

Поэтому вот некоторые кошачьи поступки, которые могут говорить о том, что ваш кот хотел бы не быть виноватым перед вами:

приносит вам "подарок" в виде птички или грызуна;

переворачивание для поглаживания живота (а затем толкание и кусание);

разминание;

мурлыканье;

инициирует время игры;

вылизывание/ухаживание за вами;

подходит к вам, чтобы привлечь внимание/обнять;

взгляд "медленного моргания" кошачьих глаз.

Другие интересные факты о животных

Также стало известно, почему коты могут быть пятнистыми и полосатыми. В частности исследователи идентифицировали два гена, которые влияют на размер и форму пятен, а также полос у домашних кошек и диких кошачьих.

Кроме того, ученые объяснили, почему коты имеют рыжий окрас. По их словам, любой огненный оттенок шерсти на котах, вероятно, является следствием отсутствия сегмента ДНК в небелковой части кошачьего генома.

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