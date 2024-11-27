Главный принцип для лучшей концентрации с утра - подготовка к утренней рутине с вечера.

Большинству из нас по утрам бывает трудно сосредоточиться, и может пройти несколько часов, прежде чем мозг проснется и адаптируется к новому дню. Психологи Супатра Товар, Рейчел Голдман, Джоэль Морэй и Ракель Мартин рассказали изданию Parade, почему так сложно достичь концентрации после пробуждения, и какие привычки могут помочь это изменить.

Почему трудно сосредоточиться по утрам?

"Сосредоточиться утром многим бывает сложно из-за так называемой "инерции сна" - состояния,в котором многие из нас пребывают сразу после пробуждения", - объясняет Голдман. "Наш мозг все еще переходит из состояния сна в состояние бодрствования, и это может привести к снижению скорости обработки информации, что влияет на нашу концентрацию и сосредоточенность".

Главный принцип для лучшей концентрации с утра.

По мнению психологов, самое важное - подготовка к утренней рутине с вечера, например, подготовка еды и одежды к следующему дню. Мартин также советует отказаться от соцсетей и уменьшить яркость экрана за час до сна.

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"Придерживаясь определенного времени отхода ко сну и выполняя успокаивающие действия перед сном, вы даете сигнал своему организму, что пора засыпать, а значит, вы проснетесь свежими и готовыми к концентрации", - объясняет Товар.

Семь других утренних привычек, которые помогут быстрее проснуться и сконцентрироваться.

1. Воздействие естественного света

Естественный свет повышает уровень серотонина, а это поддерживает вашу энергию и бодрость, говорит Товар.

2. Выработайте ежедневные привычки

Голдман отмечает: если вы будете соблюдать распорядок дня, ваше тело начнет привыкать к нему и будет знать, чего ожидать. Товар добавляет, что рутина упрощают жизнь, сокращая количество решений, которые вам приходится принимать, помогая сохранить умственную энергию для выполнения важных задач.

3. Гидратация

Эксперты утверждают, что если каждое утро вы будете пить воду, это поможет вам сосредоточиться. Товар советует добавлять в воду лимон, потому что он дает вам небольшую дозу витамина С, который поддерживает здоровье мозга и обеспечивает мягкое пробуждение организма.

4. Свободное от техники время

"Не пользуйтесь экранами как минимум в течение часа после пробуждения", - советует Морей. Вместо этого включите любимую музыку на телефоне или радио.

5. Упражнения по утрам

"Упражнения по утрам усиливают приток крови к мозгу и высвобождают такие химические вещества, как дофамин, серотонин и эндорфины, которые улучшают настроение и повышают бдительность", - отмечает Товар.

6. Делайте глубокие вдохи

Чтобы сосредоточиться, мозгу необходим кислород, поэтому несколько глубоких вдохов, когда вы только проснулись, помогут вам улучшить ясность ума.

7. Планируйте или визуализируйте свой день

"Если уделить несколько минут мысленному планированию своего дня, то это активизирует часть мозга, отвечающую за планирование и принятие решений, что позволит вам оставаться организованным и сосредоточенным", - говорит Товар.

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