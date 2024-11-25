Многие из нас ищут способы быть более благодарными за то, что мы имеем в жизни. Если вам нужно радикальное, но эффективное предложение, обратите внимание на покойного сооснователя Apple Стива Джобса, рекомендует издание Inc.
Отмечается, что миллиардер каждое утро задавал себе простой, но глубокий и очень неудобный вопрос.
"В течение последних 33 лет я каждое утро смотрел в зеркало и спрашивал себя: "Если бы сегодня был последний день моей жизни, хотел бы я делать то, что собираюсь сделать сегодня?" И каждый раз, когда ответ был "нет" слишком много дней подряд, я знал, что мне нужно что-то изменить", - говорил Джобс.
По словам авторов статьи, мысли о собственной кончине - это точно не самый веселый способ начать день. Но для Джобса смотреть прямо в лицо своему ограниченному времени на земле стоило эмоциональных усилий.
"Память о том, что я скоро умру, - это самый важный инструмент, с которым я когда-либо сталкивался, чтобы помочь сделать важный выбор в жизни", - объяснил Джобс.
Он чётко верил в то, что если вы честно говорите о том, насколько короткой является на самом деле жизнь, у вас гораздо меньше шансов потратить её впустую, и гораздо больше шансов почувствовать благодарность за отведённое время.
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