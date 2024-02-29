Считается, что по поведению вороны в "городе мертвых" можно понять, грозят ли семье похороны в ближайшем будущем.

В народе считают, что безобидный поход к могилам умерших родных или знакомых может обернуться едва ли не трагедией, если не обращать внимание на плохие приметы на кладбище.

Оказывается, нужно знать много нюансов, например, не в любое время можно туда пойти, и есть несколько табу, которых стоит придерживаться.

Даже существуют отдельные слова, которые считают нужными говорить, когда человек приходит в "город мертвых". И здороваться там с умершими тоже нужно уметь правильно. Давайте разбираться.

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Почему на кладбище нужно ходить с утра

Лучшее время для посещения кладбища - дообеденное. Верующие утверждают, что утром Бог разрешает душам умерших встречаться с родными людьми. По мнению эзотериков, именно в утреннее время люди защищены от столкновения с чем-то потусторонним и имеют защиту от потери энергии. То есть лучшее время для похода в гости к усопшим - это до 12:00.

Когда нельзя ходить на кладбище

В послеобеденное время место захоронений не советуют посещать, чтобы не побеспокоить души. В народе полагают, что как только Солнце начинает идти на закат, - стартует время усопших. Некоторые верят, что после заката по всему "городу мертвых" летают души, и те, кто нарушил их покой, могут оказаться в потустороннем мире.

Еще один ключевой запрет - умерших не беспокоят ни в один из 12 ключевых православных праздников (в том числе на Троицу и Рождество). И на кладбище запрещено ходить в определенный период - он начинается на Пасху, а завершается на Радоницу.

Потом не ходят в гости к мертвым после праздника Покров Пресвятой Богородицы, поскольку умершим нужно отдохнуть, и их натуральное "одеяло" - листья и снег, не нужно трогать.

Верующие полагают, что лучше всего приходить к усопшим в гости в субботу, при этом выбрав правильное время.

Что надо говорить, когда приходишь на кладбище

Православные советуют просто перекрестить себя, а потом прочитать молитву об упокоении тех, кто был похоронен. Нельзя никуда поворачиваться, вертеться на одном месте. И такого же поведения стоит придерживаться на территории кладбища.

Эзотерики отмечают, что в "город мертвых" обязательно нужно заходить с открытыми руками - нельзя что-то зажимать в ладонях. Так советуют делать, чтобы не занести на территорию усопших то хорошее, что есть в вашей жизни. Если вы с сумкой - просто повесьте ее на плече или руку.

Вот как здороваться с умершими на кладбище правильно и прощаться

Лучше всего прочитать молитву, хотя бы "Отче наш", и попросить Бога об упокоении души умершего. Очень важно, что вы будете говорить возле могилы - не вздумайте ни хвалиться чем-то, ни жаловаться на что-то.

Если рассказывать об успехах, можно "похоронить удачу", а если сильно жаловаться - душа покойного решит, что вас нужно забрать в потусторонний мир. Такие страшные есть приметы. Кроме того, помните, что, уходя, всегда нужно утверждать - "прощай", а не говорить "до свидания". Последняя фраза якобы может восприняться как свидетельство того, что вы хотите поскорее оказаться среди мертвых.

Помните, что ходить нужно только по тропинкам и назад идти необходимо тем путем, которым пришли. Не стоит оборачиваться во время ухода, а тем более - возвращаться.

Почему на кладбище нельзя смотреть на чужие могилы

По мнению эзотериков, если вы проявите чрезмерное внимание к могиле какого-то чужого человека, то можете нарваться на его "месть". Согласно приметам, если проявить неуважение к месту захоронения каких-то людей, то их души могут "увязаться" за вами, и в жизни возникнут какие-то серьезные неприятности.

Что нельзя оставлять на могиле

Бытует мнение, что на месте захоронения обязательно нужно оставить что-то съедобное для умершего человека, возможно, даже то, что он любил, когда был жив. Поэтому на могилах в поминальные дни можно увидеть тарелки, полные продуктов, и стаканчики с алкоголем.

В церкви подчеркивают, что физическая еда умершим не нужна, им приятно, когда за их души молятся. А продукты лучше раздать тем, кто в них нуждается. Не стоит оставлять на могиле то, что быстро портится.

Можно ли заранее покупать место на кладбище - приметы

Часто люди задумываются над тем, чтобы прикупить себе местечко и поставить памятник с открытой датой смерти, чтобы потом их родным было не так тяжело организовывать траурные церемонии. Но это очень плохая идея, по мнению эзотериков. И народные приметы насчет этого тревожные - такие действия считаются едва ли не призывом к смерти прийти к тому, кто так ее якобы ждет. Считается, что покупка места в "городе мертвых" притягивает губительную энергию.

Можно ли пилить деревья на кладбище - приметы

На территории усопших не стоит шуметь, чтобы не нарушить покой душ, а спиливать деревья - это тем более табу. Дерево, по мнению любителей эзотерики, - символ жизни и является покровителем тех, кто проявит уважение к умершим и самому кладбищу. Эксперты полагают, что если срубить дерево в "городе мертвых", то можно получить "удар" по благополучию и здоровью.

Если есть осы на кладбище - приметы

Полагают, что у кладбища есть свой дух-"хозяин", который может показываться людям в форме разных живых существ, среди ни есть осы, собака и вороны. Он якобы материализуется только тогда, когда сам захочет это сделать. К нему обращаются колдуны, когда хотят выполнить какой-то ритуал.

Маги полагают, что "хозяина" нужно задабривать - приносят ему в дар, в частности, хлеб, смазанный медом, табак, алкоголь и подожженные свечи. При этом якобы сам этот дух покажет, где нужно оставить "дары".

Если есть вороны на кладбище - приметы

Этим птицам приписывают роль проводников душ в мир мертвых, и за их поведением пристально следят, поскольку верят, что оно может предупредить о беде.

Вот как трактуют некоторое поведение ворон на территории мертвых:

недалеко от могилы ворона сидит на ветке дерева и смотрит, что вы делаете - человек, который умер, интересуется тем, как вы живете и помогает, посылая предупредительные знаки, и пока поступки правильные;

плохие приметы на кладбище: если птицы кричат над головой - стоит сходить в больницу, возможно, начала появляться тяжелая недуга, с которой пока еще можно справиться; cамая страшная примета связана с тем, как ворона сидит на памятнике или кресте, - в чью сторону направлен ее хвост, той семье и грозят похороны в скором будущем.

Возможно, вы увидели, как птица сидит на могиле - это, согласно приметам, означает, что у покойного на земле есть дела, которые он не завершил. Нужно выполнить его просьбы.

Если встретилась собака на кладбище - приметы

В народе считают, что собаки могут видеть духов, поэтому их не стоит брать на территории мертвых. Животное может начать лаять на какой-то дух, а тот воспримет это как оскорбление и потом отомстит, например, придет в ваше жилье.

Ранее УНИАН писал, что нельзя делать дома после смерти человека.

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