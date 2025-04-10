Важно, чтобы сыр содержал мало натрия и много кальция, отмечают эксперты.

Высокое кровяное давление сигнализирует о том, что вам нужно внимательнее подбирать то, чем вы питаетесь. В частности стоит уменьшить количество натрия и увеличить количество кальция в пище. И здесь вам поможет сыр. Хотя он и имеет репутацию жирной и не слишком питательной пищи, однако употребление определенных видов сыра в умеренных количествах на самом деле может положительно повлиять на ваше давление, пишет Eatingwell.

Отмечается, исследования подтверждают, что при умеренном потреблении сыр может снизить риск гипертонии. Это, в частности, благодаря высокому содержанию кальция, который способен снизить как систолическое, так и диастолическое артериальное давление. Магний и фосфор в молочных продуктах также могут помочь снизить артериальное давление.

Однако важно знать, какой вид сыра выбрать для контроля артериального давления. Диетологи назвали четыре лучших вида.

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1. Швейцарский сыр

Этот сыр известен своими дырками, которые возникают в результате образования пузырьков углекислого газа во время процесса брожения.

"В швейцарском сыре самое низкое содержание натрия - 54 мг на унцию... Это природный сыр с низким содержанием натрия", - пояснила зарегистрированный диетолог Лорен Трахан.

Издание уточнило, что пища имеет низкое содержание натрия, если в ней менее 140 мг на порцию (порция сыра составляет унцию, или 28,3 г).

В порции швейцарского сыра содержится 252 мг кальция. Для справки: рекомендуемое потребление кальция составляет 1300 мг в день.

2. Сыр моцарелла

В шариках свежей моцареллы, которая хранится в воде, - 85 мг натрия на унцию сыра. Диетолог рекомендует использовать его для домашней пиццы вместе с большим количеством свежих овощей.

3. Козий сыр

Сливочный шевр, то есть козий сыр, является одним из лучших вариантов, если вы хотите контролировать свое артериальное давление.

Имея 118 мг натрия и 85 мг кальция на унцию, этот продукт подходит для намазывания на крекеры с низким содержанием натрия или его можно сочетать с фруктами или овощами, сообщила зарегистрированный диетолог Сьюзи Полгрин.

4. Сыр рикотта

И Полгрин, и Трахан соглашаются, что рикотта - один из самых полезных видов сыра. Полстакана продукта содержит 135 мг натрия и 289 мг кальция.

Этот сыр с кремовой текстурой диетологи рекомендуют добавлять к макаронам.

То, что вы делаете значительные изменения для снижения артериального давления, не означает, что сыр исключен из меню. На самом деле он даже может быть отличным дополнением к вашей диете благодаря содержанию кальция, который может помочь держать кровяное давление в норме. Однако убедитесь, что выбираете те, что содержат меньше натрия.

Ранее УНИАН рассказывал, что больше всего поднимает холестерин. По словам диетологов, на возраст и генетику повлиять невозможно, однако соблюдение здоровой диеты и активного образа жизни может позволить частично контролировать уровень холестерина. Поэтому они советуют отказаться от обработанного мяса.

Этот продукт опасен тем, что в нем высокое содержание насыщенных жиров и натрия, а также он негативно влияет на кишечный микробиом. Диетологи советуют заменить обработанное мясо на необработанные белки растительного или животного происхождения, например курицу, рыбу или пюре из нута.

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