Горячая вода может быть не просто комфортным напитком.

Горячая вода может улучшить пищеварение и поддержать вес. Некоторые сторонники этой практики сообщают, что получают определенную пользу, особенно если пьют горячую воду утром или перед сном.

Эмили Дэшил, доктор наук, специалист по натуропатической медицине, педиатрии рассказала изданию Very well health, что делает горячая вода с организмом.

Поддерживает гидратацию

Питье достаточного количества воды в течение дня - это ключ к поддержанию общего здоровья и предотвращению обезвоживания. Гидратация напрямую влияет на неврологические функции, пищеварение, здоровье кожи и работу почек. Питье горячей воды также оказывает успокаивающее действие.

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Уменьшает дрожь в холодное время года

Питье горячей воды при понижении температуры может помочь уменьшить дрожь, регулируя температуру тела. Эксперты отмечают, что польза от этой практики возрастает с увеличением количества выпитого. Кроме того, питье теплой воды во время занятий спортом на холоде может положительно сказаться на работоспособности и уровне комфорта.

Улучшает кровообращение

Тепло расширяет кровеносные сосуды и улучшает кровообращение в организме. Питье горячей или теплой воды может действовать аналогичным образом. Хотя тепло временно согревает тело изнутри, регулярное питье горячей воды может поддерживать кровообращение.

Улучшает кровоток и уменьшает боль

Теплый напиток может расслабить мышцы и уменьшить боль. Исследования показывают, что усиленное кровообращение при наружной тепловой терапии доставляет кровь, питательные вещества и кислород к мышцам тела и снижает уровень молочной кислоты, которая может вызвать болезненность мышц.

Способствует снижению веса

Питье горячей, а не холодной воды также может способствовать потере веса. В одном исследовании было показано, что употребление горячей воды перед едой ускоряет метаболизм на 40 минут после еды.

Другие исследования показывают, что употребление 19 унций воды повышает скорость метаболизма на 30%, что позволяет предположить, что употребление большего количества горячей воды в течение дня может привести к сжиганию большего количества калорий и улучшению контроля веса.

Помогает пищеварению

Питье теплой или горячей воды помогает пищеварению, расслабляя мышцы желудочно-кишечного тракта и поддерживая бесперебойную работу системы организма. Некоторые тематические исследования показали, что питье горячей или теплой воды перед едой способствует пищеварению.

Может помочь при запорах

Питье горячей или теплой воды может способствовать регулярному опорожнению кишечника. Некоторые исследования показывают, что употребление горячей воды температурой 98,6F, а это 37°C, положительно влияет на работу желудочно-кишечного тракта и кишечника.

Может облегчить заложенность носа

Вдыхание пара и употребление горячего напитка может помочь справиться с заложенностью носа. Одно исследование показало, что горячий напиток эффективнее снимает симптомы простуды, чем напиток комнатной температуры.

Может улучшить работу центральной нервной системы

Исследование показало, что употребление достаточного количества воды поддерживает активность мозга во время сложных видов деятельности и снижает уровень тревожности.

Может снизить стресс

Исследования показывают, что недостаточное потребление воды снижает способность чувствовать спокойствие, удовлетворение и другие положительные эмоции. Исследования также показали, что употребление горячей жидкости снижает уровень стресса и уменьшает симптомы тревоги.

Способствует детоксикации

Некоторые эксперты утверждают, что употребление горячей воды может быть помочь детоксикации. Они полагают, что, повышая внутреннюю температуру тела, употребление горячей воды способствует выведению токсинов.

Питье воды, как правило, помогает поддерживать здоровье почек, разбавляя отходы в кровотоке. Кроме того, ревматологи отмечают, что потребление воды играет ключевую роль в промывании организма, борьбе с воспалением и поддержании суставов в смазанном состоянии.

Может облегчить симптомы ахалазии

Людям с ахалазией - редким заболеванием, которое затрудняет глотание пищи и напитков, - полезно пить теплую воду. В одном из исследований люди с этим заболеванием испытывали боль и другие проблемы с глотанием, когда пили холодную воду. Они сообщили, что эти симптомы улучшались, когда они употребляли теплые или горячие напитки.

Когда лучше пить горячую воду

Лучшее время суток для питья горячей воды - это личное предпочтение. Горячая вода сразу после пробуждения - это согревающий напиток, альтернативный кофе. При этом глоток теплой воды непосредственно перед сном - это способ расслабиться и хорошо выспаться.

Потенциальные риски

Практика питья теплой или горячей воды в целом считается безопасной. Тем не менее, существуют некоторые потенциальные риски и меры безопасности, которые следует учитывать, когда вы имеете дело с напитками горячей температуры, например:

повреждение тканей пищевода;

временный ожог вкусовых рецепторов;

ожог языка.

Ранее УНИАН писал, что названы четыре полезных свойства воды с лимоном.

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