Имбирь полезен для сердечно-сосудистой системы организма благодаря своим биологически активным соединениям.

Имбирь является популярной составляющей многих блюд благодаря своему аромату и пряному вкусу. А недавнее исследование показало, что эта специя может стать еще и естественным средством снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний, пишет Food&Wine.

Как выяснили исследователи, имбирь содержит многочисленные биологически активные соединения, которые уменьшают воспаление, снижают артериальное давление, укрепляют здоровье сосудов и улучшают липидный профиль. Речь идет, в частности, о таких веществах в составе имбиря, как фенольные соединения, гингерол и шогаол, говорит доктор медицинских наук, кардиолог и профессор медицины Нью-Йоркского медицинского колледжа Шрихари Найду.

Фенольные соединения - это группа природных молекул, которые есть в растениях и известны своими антиоксидантными и антимикробными свойствами. Исследования показывают, что гингерол может подавлять воспаление и защищать организм от повреждений, вызванных свободными радикалами.

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Доктор медицинских наук Техасского христианского университета Моханакришнан Сатьямурти объяснил, что шогаол и гингерол снижают кровяное давление и уровень холестерина, что является ключевым для здоровья сердечно-сосудистой системы.

Дополнительное исследование показало, что имбирь замедляет старение на клеточном уровне. Вероятно, это потому, что он является естественным антиоксидантом, который нейтрализует свободные радикалы, вызывающие преждевременное старение. Однако Найду говорит, что необходимы дополнительные исследования, чтобы определить точное влияние имбиря на долголетие и старение.

Как имбирь защищает сердечно-сосудистую систему

"Имбирь обладает противовоспалительным действием, которое помогает уменьшить воспаление во всем организме, а уменьшение воспаления кровеносных сосудов улучшает регуляцию артериального давления и предотвращает образование бляшек в артериях", - отметил интервенционный и сосудистый кардиолог в Chicago Heart and Vascular Specialists Рохит Вупулури.

Вещества, содержащиеся в имбире, разжижают кровь, а также могут быть профилактикой тромбов, что уменьшает риск сердечных заболеваний и инсульта.

Сколько имбиря нужно употреблять

По словам Найду, чтобы получить пользу для здоровья, ежедневно нужно потреблять от 500 миллиграммов до двух граммов имбиря.

"Более высокие дозы могут вызвать побочные эффекты со стороны желудочно-кишечного тракта - например, дискомфорт в животе и газы - и могут повысить риск кровотечения, особенно у тех, кто принимает препараты для разжижения крови", - предостерег ученый.

Некоторые люди сообщают об изжоге или расстройстве желудка при употреблении имбиря, поэтому тем, у кого есть язва, стоит избегать этого продукта в любых дозах, говорит Найду.

Для чего еще полезен имбирь

Помимо влияния на сердечно-сосудистую систему, имбирь полезен и для пищеварительного тракта. Установлено, что гингерол стимулирует работу кишечника и улучшает подвижность желудочно-кишечного тракта, благодаря чему пища эффективно продвигается через пищеварительный тракт.

Кроме того, имбирь может успокоить тошноту во время укачивания, беременности и химиотерапии, утверждает Найду. Гингеролы в составе специи обладают противомикробными и противогрибковыми свойствами, что помогает бороться с инфекциями и повышает иммунитет. Противовоспалительные вещества в имбире также могут успокоить раздраженную кожу, облегчить менструальные боли, уменьшить боль в суставах.

Ранее УНИАН рассказывал, полезен ли шоколад для здоровья сердца. Главным ингредиентом этого продукта являются семена какао-дерева, которые богаты растительными соединениями, известными как флаванолы - тип полифенолов, связанный со снижением риска сердечных заболеваний и диабета.

В исследовании влияния какао-добавок и мультивитаминов на организм человека учёные изучали, что происходило с организмом, когда одна группа из более 10 тысяч человек принимала 500 мл флаванолов какао в течение 3,6 года, а другая группа в такой же дозе принимала плацебо.

Исследователи выяснили, что в группе, которая принимала добавки, было на 27% меньше смертей от сердечно-сосудистых заболеваний, однако они отмечали, что эта связь требует дальнейшего изучения.

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