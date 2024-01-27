Эти фрукты являются быстрым источником энергии и уменьшают мышечные спазмы.

После хорошей физической тренировки нет ничего лучше, чем вознаградить себя вкусностями. Однако, чтобы держать себя на правильном пути, когда вы работаете над достижением своих фитнес-целей, важно иметь в своем рационе правильные продукты и блюда, которые полностью поддержат ваши усилия.

Как пишет портал Eat This, всегда полезно запастись свежими фруктами, чтобы иметь их под рукой, когда захочется перекусить. Фрукты богаты необходимыми витаминами и минералами, которые улучшают общее состояние здоровья и помогают в процессе восстановления после тренировки.

В то же время, по словам Эми Гудсон, зарегистрированного диетолога и сертифицированного специалиста по спортивной диетологии, лучшим фруктом для перекуса после тренировки является банан.

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Основные преимущества бананов

Они являются быстрым источником энергии. Бананы богаты углеводами, а именно натуральными сахарами, такими как сахароза, фруктоза и глюкоза, которые являются быстрым и легко усваиваемым источником энергии. Как объясняет Гудсон, употребление банана после тренировки помогает пополнить запасы гликогена в мышцах, которые могут истощаться во время физических нагрузок.

Они пополняют ваше тело калием. Банан - один из лучших диетических источников калия, который играет решающую роль в поддержании баланса жидкости, регулировании мышечных сокращений и поддержании нервных сигналов. По словам диетолога, физические упражнения, особенно потливость, могут привести к потере калия, а употребление бананов помогает восполнить уровень этих электролитов.

Они уменьшают мышечные спазмы. Калий, содержащийся в бананах, может помочь снизить риск мышечных спазмов, особенно после более энергичных тренировок.

Они содержат природные антиоксиданты. Бананы также содержат природные антиоксиданты, такие как дофамин и витамин С. Эти соединения помогают предотвратить окислительный стресс, вызванный тренировками.

Это удобно. "Бананы - это удобная закуска,которая не требует никакого приготовления. Это делает их практичным выбором для тех, кто ищет быстрый и простой вариант перекуса после тренировки", - отмечает Гудсон.

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