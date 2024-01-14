Эти десерты можно есть без страха поправиться в разумных пределах, утверждает зарегистрированный спортивный диетолог.

Если вы находитесь в "вечной" борьбе за красивую фигуру, однако в то же время чрезвычайно любите сладкое - не следует ограничивать себя всю жизнь. Диетолог посоветовала 5 десертов, которые можно есть даже "на диете".

Советы по сладкому дала зарегистрированный специалист по вопросам диетологии, спортивный диетолог Garage Gym Reviews Дестини Муди. Ее список десертов подробно описал EatThis, NotThat.

Человек привык отождествлять сладкое с лишними килограммами и вредом для организма, однако этот вкус можно с легкостью получить из полезных продуктов. Основной секрет заключается в удачной комбинации фруктов, они должны быть основой вашего десерта. Хотя, добавить к ним что-то с "глютеном" тоже иногда можно.

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5 полезных десертов из списка Дестини Муди:

1. Клубника в шоколаде. Неплохое начало в перечне действительно роскошных десертов из мира здорового питания. Особенно этот десерт следует готовить весной и летом, когда наступает сезон клубники. Последняя полна антиоксидантами, которые будут способствовать потере лишнего веса. По словам диетолога, не следует бояться, что упомянутый десерт предполагает наличие шоколада. Он также поможет вам похудеть, главное сочетать клубнику именно с черным шоколадом.

"Сочетайте мягкую сладость клубники с терпкостью противовоспалительного для желудка темного шоколада, и вы получите здоровую версию классического десерта", - подчеркнула она.

Аналогичным образом можно растопить в черном шоколаде сухую чернику. Получится полезное и питательное лакомство, говорит специалист.

2. Бананы "под соусом" здоровых сливок. На диете часто хочется мороженого, однако оно калорийное, ведь, чаще всего, его делают на "жирной" молочке, к которой, к тому же, добавляют сахар. Но в этом случае можно побаловать себя собственным полезным банановым мороженым. Фрукты следует замороженными перебить блендером вместе с нежирным молоком или греческим йогуртом. Не лишним будет добавить протеиновый порошок, чтобы организм получил больше белка. С молоком можно экспериментировать, например, выбрать кокосовое или миндальное. Таким образом вы не только дадите организму полезные питательные вещества, но и сами полакомитесь.

Также можно перебить блендером любые любимые фрукты и заморозить полученную смесь в кулинарных формочках. Это станет еще более низкокалорийным аналогом мороженого.

3. Печенье с арахисом и яблоками. Еще один полезный рецепт с тем самым "страшным" глютеном. Однако, в данном случае в рецепте отсутствует обычное масло. Вместо этого мы используем его арахисовый вариант вместе с медом.

"Смешайте арахисовое масло, горсть сушеных яблок, немного меда, щепотку корицы и около двух чашек кукурузных хлопьев. Поместите эту смесь в холодильник примерно на час, пока она не станет достаточно твердой, чтобы сформировать печенье. В результате вы получите несколько порций полезного печенья без добавления сахара и масла", - советует Муди.

Аналогичным образом можно сочетать яблоки или другие фрукты со взбитым миндальным или арахисовым маслом. В разумных пределах это будет чрезвычайно вкусно и полезно, утверждает диетолог.

4. Простой пудинг с чиа. Если у вас есть свободное время, чтобы заморачиваться и дольше ждать своего десерта, вы можете приготовить очень простой в рецепте пудинг из чиа. На эту вкусность придется ждать всю ночь, однако она того стоит.

"Смешайте две столовые ложки семян чиа и полстакана миндального или другого нежирного молока. Если ее оставить на ночь, получится консистенция пудинга. Затем вы можете добавить другие полезные ингредиенты для придачи вкуса и пикантности. Например, мед свежие фрукты или какао-стружку", - заявила диетолог.

Муди объясняет, в семенах чиа содержатся незаменимые для нашего организма жиры - омега-3. Эти соединения наше тело не может вырабатывать самостоятельно, но они являются сильным антиоксидантами, способными повлиять на здоровье мозга, сердца и даже на ваши спортивные достижения, утверждает специалист.

5. Замороженный виноград. Это вообще самое простое, что можно себе приготовить из десертов. Диетолог соглашается с мнением, что виноград - это как вариант "конфеты", только фруктовый. Однако в данном случае следует больше обращать внимание на полезные антиоксиданты, которые содержит этот фрукт.

"Замороженный виноград на вкус напоминает маленькие шарики фруктового сорбета, что делает его идеальным десертом для полудня в жаркий день. Кроме того, поскольку замороженный виноград содержит много клетчатки, он дольше находится в желудке, поэтому организм на дольше насыщается", - резюмирует Муди.

Обратим внимание, что по мнению многих диетологов, главное в потере и наборе веса - общая калорийность, которую вы позволяете потреблять себе в течение дня. Поэтому эти десерты пригодятся вам: их можно будет съесть больше по сравнению с куском вкусного пирожного. Однако, даже с ними следует знать меру. Позволяйте себе сладости, но помните, что они не должны быть основной вашего рациона.

Диетолог советует пить каждое утро имбирную воду

Ранее мы приводили мнение диетолога Авни Каул в пользу ежедневного употребления воды с имбирем. В комментарии СМИ она привела 5 аргументов, почему это действительно стоит делать. Имбирь сам по себе богат витамином С, хромом, он содержит медь, кальций и так далее. Употребление упомянутой комбинации питательных веществ полезно для пищеварения, а также по другим причинам.

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