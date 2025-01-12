Конденсат может привести к целому ряду проблем, включая плесень и грибок.

Конденсат - это неприглядный вид, сырость и постоянная проблема во многих домах. Ее практически невозможно решить, не тратя целое состояние на отопление и не испытывая дискомфорта от холода в зимние месяцы из-за постоянного проветривания.

Издание Express пишет, что осушитель воздуха - один из самых эффективных способов борьбы с конденсатом в доме, но он стоит денег. Есть более дешевый способ борьбы с конденсатом – соль.

"Соль обладает способностью естественно впитывать влагу из воздуха и, по сути, высушивать его, поэтому при контакте со стеклом образуется меньше капель конденсата. Это очень простой трюк, который не требует никаких усилий. Просто наполните неглубокую миску или небольшую банку солью - поваренной или каменной", - отметил специалист Posh.co.uk по дому и саду Энди Эллис.

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При этом важно корректировать количество соли в зависимости от размера окна.

"Чем больше окно, тем больше соли вам понадобится, хотя обычно достаточно одной небольшой миски", - говорит Энди.

Если поставить небольшую чашку, наполненную поваренной солью на ночь, то уже на следующее утро на подоконнике будет меньше конденсата. Как только соль станет влажной, ее нужно будет заменить на сухую.

Кстати, достаточно неплохим вариантом может стать солевой подсвечник. Стоит отметить, что этот элемент декора не сможет значительно уменьшить образование конденсата, если нет свечи, поскольку его способность поглощать влагу из воздуха зависит от тепла, выделяемого свечой, которая испаряет поглощенную влагу.

Если свеча не горит, она все равно будет поглощать влагу, но испарять ее недостаточно быстро, чтобы разница была заметной.

Ранее УНИАН писал, как избавиться от конденсата в квартире.

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