Эксперт рассказала, почему на окнах может возникать конденсат и как исправить эту проблему за одну ночь.

Многие люди с приходом холодов встречаются с такой проблемой, как конденсат на окнах, которая может привести к еще более серьезным последствиям — появлению плесени. Однако эту "вредную" проблему легко устранить, благодаря одному решению, которая "сделает большую разницу" всего за одну ночь.

Основная причина конденсата заключается в том, что теплый влажный воздух сталкивается с более холодной поверхностью стекла, в результате чего вода скапливается и накапливается, пишет Express. Поэтому бренд-менеджер компании Eurocell, специализирующейся на обустройстве дома, Хелен Годсифф поделилась своим главным советом по предотвращению образования конденсата. Она напомнила, что каждый человек во сне дышит. Теплый воздух из легких попадает в спальню и "оседает" на окнах в виде конденсата.

Чтобы противостоять этому, Хелен советует спать с открытой дверью в спальню, позволяя воздуху циркулировать внутри и снаружи комнаты. Эта небольшая привычка может существенно повлиять на минимизацию образования конденсата, особенно в холодное время года, когда окна часто остаются закрытыми.

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Ранее УНИАН сообщал, почему сильный конденсат на окнах и как от него избавиться.

Кроме того, как избавиться от конденсата на окнах раз и навсегда. Одними из возможных решений этой проблемы называют покупку осушителей воздуха или установку вентиляционных клапанов.

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