16 февраля в Эпплтривике (Северный Йоркшир, Великобритания), состоялся чемпионат мира по гонкам для хорьков.
Как сообщают местные СМИ, гонки для хорьков придумали в Йоркшире более 40 лет назад. Теперь это общенациональный зрелищный вид спорта.
Создатель хорьковых гонок - Дэвид Эйнсворт, владелец местного бара Craven Arms.
Именно в этом баре и приходят диковинные соревнования. Для этого накануне сооружают специальные 30-метровые трассы в виде трубок (часть элементов - прозрачные для зрелищности).
Установка позволяет четырем хорькам последовательно участвовать в гонках по параллельным маршрутам. Примечательно, что крепят ее на уровне голов посетителей.
Очередное такое соревнование состоялось в среду, 16 февраля. Победителем в 10-й гонке хорьков стал хорек по кличке Спайдер.
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