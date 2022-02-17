Традиции уже более 40 лет.

16 февраля в Эпплтривике (Северный Йоркшир, Великобритания), состоялся чемпионат мира по гонкам для хорьков.

Как сообщают местные СМИ, гонки для хорьков придумали в Йоркшире более 40 лет назад. Теперь это общенациональный зрелищный вид спорта.

Создатель хорьковых гонок - Дэвид Эйнсворт, владелец местного бара Craven Arms.

Именно в этом баре и приходят диковинные соревнования. Для этого накануне сооружают специальные 30-метровые трассы в виде трубок (часть элементов - прозрачные для зрелищности).

Установка позволяет четырем хорькам последовательно участвовать в гонках по параллельным маршрутам. Примечательно, что крепят ее на уровне голов посетителей.

Очередное такое соревнование состоялось в среду, 16 февраля. Победителем в 10-й гонке хорьков стал хорек по кличке Спайдер.

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