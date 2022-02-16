Пользователи пришли в восторг от косули и от цвета ее меха / фото УНИАН

В Чернобыли "поймали" на фото редкое животное. В объектив попала косуля. Животное имеет мех кремового цвета, что встречается нечасто.

Фотографию косули показал на своей странице в Facebook фотограф Сергей Домашевский.

На фото животное жует омелу. Пользователи пришли в восторг от косули и от цвета ее меха. Некоторые начали даже спрашивать, не является ли животное альбиносом. Однако фотограф рассказал, что косули иногда действительно могут иметь кремовый мех, однако это случается довольно редко.

На фото животное жует омелу / фото facebook.com/domashevsky

"Вот вам и единорог, и белый олень Санты - Рудольф. К тому же жует священную омелу", "Как розовый поросенок", "КлассЯ обычных нечасто вижу, а тут такой кадр!", "От омелы полиняла?", - пользователи Facebook активно обсуждают цвет косули и тот факт, что она ела омелу, которая растет высоко на деревьях.

Кроме этого, фотограф показал эффектные кадры с лисами. Ему удалось "поймать" на фото еще и этих животных. Лисы будто намеренно позировали перед фотографом.

В Чернобыле сфотографировали лису / фото facebook.com/domashevsky

"Встречи с животными на дорогах тут обычное дело. Кого только не встречал в Заповеднике, а не встречал зубров и медведей", - написал фотограф и добавил, что он заметил лис возле села Заполье.

Лиса в Чернобыльском Заповеднике / фото facebook.com/domashevsky

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Чернобыльском заповеднике в разгар зимы заметили маленькую певчую птичку.

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