Косули именно с таким цветом меха встречаются нечасто.

В Чернобыли "поймали" на фото редкое животное. В объектив попала косуля. Животное имеет мех кремового цвета, что встречается нечасто.

Фотографию косули показал на своей странице в Facebook фотограф Сергей Домашевский.

На фото животное жует омелу. Пользователи пришли в восторг от косули и от цвета ее меха. Некоторые начали даже спрашивать, не является ли животное альбиносом. Однако фотограф рассказал, что косули иногда действительно могут иметь кремовый мех, однако это случается довольно редко.

"Вот вам и единорог, и белый олень Санты - Рудольф. К тому же жует священную омелу", "Как розовый поросенок", "КлассЯ обычных нечасто вижу, а тут такой кадр!", "От омелы полиняла?", - пользователи Facebook активно обсуждают цвет косули и тот факт, что она ела омелу, которая растет высоко на деревьях.

Кроме этого, фотограф показал эффектные кадры с лисами. Ему удалось "поймать" на фото еще и этих животных. Лисы будто намеренно позировали перед фотографом.

"Встречи с животными на дорогах тут обычное дело. Кого только не встречал в Заповеднике, а не встречал зубров и медведей", - написал фотограф и добавил, что он заметил лис возле села Заполье.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Чернобыльском заповеднике в разгар зимы заметили маленькую певчую птичку.

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