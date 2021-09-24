За годы модификаций фрик уже отрезал себе уши и произвел кастрацию.

60-летний фрик-манекенщик Тиамат Легиан Медуза из Техаса потратил около 84 тысяч долларов на операции, чтобы стать похожим на человека-дракона.

Об этом пишет Daily Mail.

Медуза идентифицирует себя небинарным наполовину человеком / наполовину "плюющимся ядом" драконом.

За многие годы модификаций фрик кастрировал себя, удалил уши, разрезал язык, сделал по всему телу многочисленные татуировки, а также трансформировал нос.

По его словам, все началось в 1980-х годах после того, как ему приснилось, что его кусают змеи. Он считает, что этот сон превратил его в "рептилоида".

А в конце 90-х Медуза узнал, что у него ВИЧ, и с тех пор он стал усердно себя модифицировать.

Читайте такжеПревративший себя в Барби парень пожаловался, что не может найти девушку (фото)Сейчас он готовится к полному удалению пениса (чтобы быть "первым и единственным бесполым драконом в мире") и оставшихся зубов. Также он планирует имплантировать себе рога и рассчитывает после всего этого встретить свою любовь, прожив 12 лет в одиночестве.

Ранее сообщалось, как американка сделала тату на глазах и едва не ослепла, но не жалеет.

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Автор: Катерина Шварц