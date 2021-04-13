Жительница Техаса, 26-летняя модель Сара Саббат сделала татуировку на глазах и едва не лишилась зрения.
Читайте такжеВо Франции учителя выгнали из детсада из-за татуировок: ребенку снились кошмары (фото, видео)Об этом пишет Daily Star.
Девушка временно ослепла из-за того, что во время сеанса мастер использовал слишком много чернил и мало физиологического раствора.
«Мне было очень трудно что-либо делать. Я не могла смотреть телевизор, не могла находиться в ярко освещенных помещениях и на улице при дневном свете. Я была очень расстроена. Недавно я сходила к окулисту и купила несколько капель для глаз. Сейчас мне лучше, но вижу я до сих пор очень плохо», - призналась женщина.
Американка заверила, что не жалеет.
«С татуировками на глазах я чувствую себя гораздо привлекательнее. Несмотря на то, что это негативно повлияло на мое здоровье, я рада своей новой внешности. Я всегда хотела быть покрытой татуировками с головы до ног», - подчеркнула она.
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