Модель заявила, что с татуировками на глазах чувствует себя "гораздо привлекательнее".

Жительница Техаса, 26-летняя модель Сара Саббат сделала татуировку на глазах и едва не лишилась зрения.

Читайте такжеВо Франции учителя выгнали из детсада из-за татуировок: ребенку снились кошмары (фото, видео)Об этом пишет Daily Star.

Девушка временно ослепла из-за того, что во время сеанса мастер использовал слишком много чернил и мало физиологического раствора.

«Мне было очень трудно что-либо делать. Я не могла смотреть телевизор, не могла находиться в ярко освещенных помещениях и на улице при дневном свете. Я была очень расстроена. Недавно я сходила к окулисту и купила несколько капель для глаз. Сейчас мне лучше, но вижу я до сих пор очень плохо», - призналась женщина.

Американка заверила, что не жалеет.

«С татуировками на глазах я чувствую себя гораздо привлекательнее. Несмотря на то, что это негативно повлияло на мое здоровье, я рада своей новой внешности. Я всегда хотела быть покрытой татуировками с головы до ног», - подчеркнула она.

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Автор: Катерина Шварц