Этот новогодний презент ее соперница точно не забудет.

Жительница Ужгорода сделала необычный подарок любовнице своего мужа по случаю Нового года.

Об этом сообщает местное издание "Первый".

Женщина нашла машину соперницы, припаркованную во дворе девятиэтажки по ул. Комендаря, 78 в Ужгороде и прикрепила к капоту "подарок" из секс-шопа.

Читайте такжеПриходила во время интима: женщина дала надоедливой свекрови фальшивый ключ от дома и разозлила мужаКроме того, она оставила письмо с текстом: "С наступающим! Будешь иметь свой, а не лезть к чужим!".

Очевидно женщина тщательно готовилась, ведь новогодний подарок закрепила саморезом, чтобы он точно дождался новой владелицы.

Горожане оценили оригинальный подход женщины, однако неизвестно, понравился ли неожиданный новогодний сюрприз сопернице.

Как сообщал УНИАН ранее, двое британцев так бурно занимались сексом, что устроили ДТП: умудрились перевернуть автомобиль. В Сети появились эпические фото с места происшествия.

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