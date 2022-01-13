Врач, который оставлял автографы на пересаженных органах, признал вину и избежал тюремного заключения.

В Великобритании 57-летнего хирурга Саймона Брэмхолла, который выжег свои инициалы на печени пациентов, лишили лицензии.

Кроме того, ранее его приговорили к общественным работам и оштрафовали на 10 тысяч фунтов стерлингов (около 378 тысяч гривень), пишет BBC.

Брэмхолл признался, что использовал аргоновый лазер для нанесения собственных инициалов на органы двух пациентов в 2013 году, когда работал в больнице королевы Елизаветы в Бирмингеме.

При рассмотрении дела Служба трибунала практикующих врачей заявила, что это было "деяние, совершенное из-за определенной степени профессионального высокомерия", а поступки хирурга "подорвали" общественное доверие к медицинской профессии.

Читайте такжеВсе пересадки органов в Украине будут бесплатными: подписан законНесмотря на то, что реального избиения не было, суд квалифицировал действия врача как нападение с нанесением побоев. В декабре 2017 года Брэмхолл признал два пункта обвинения, а в следующем году был оштрафован на 10 000 фунтов.

В декабре 2020 года Брэмхолла отстранили от работы врачом минимум на пять месяцев. На этой неделе его окончательно лишили лицензии.

Трансплантолог выжигал инициалы на печени пациентов

В 2017 году УНИАН писал, как британского хирурга-трансплантолога Саймона Брэмхолла отстранили от работы в госпитале королевы Елизаветы II за то, что он выжег свои инициалы на донорской печени двух пациентов.

Читайте такжеПолицейские на вертолете привезли маленькой пациентке со Львова новую печеньО действиях хирурга стало известно, когда другой врач обнаружил у своего нового пациента 4-сантиметровые инициалы на печени, пересаженной Брэмхоллом: орган начал отказывать примерно через неделю после пересадки. Кроме того, в заявлении суда говорится, что одному из пациентов действия Брэмхолла причинили "значительный эмоциональный вред".

Как пишет Mail Online, сам хирург сказал полиции, что, "подписывая" органы, хотел всего лишь снять напряжение в операционной после сложных и длительных операций по пересадке.

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