Преследование журналистами нанесло ему репутационные потери и сделало его безработным.

Шум, поднявшийся после публикаций в СМИ об истории любви британца Энтони Гарнетта и львовянки Софии Каркадым, жившей в его доме по программе помощи беженцам, оставил мужчину без работы.

Об этом он рассказал Daily Star.

Тони поделился с журналистами, что материальные проблемы у него начались сразу после того, как появились публикации в СМИ о его романе с украинкой. Британцы возмущались из-за этой истории и обвиняли украинку в "похищении мужа из семьи", а уроженца Брэдфорда в том, что "сбежал, оставив двоих детей и жену". Это, а также преследование журналистами, нанесло ему репутационные потери и привело к потере работы.

"Раньше у меня был очень успешный бизнес. Я посвятил ему себя, было такое, что я тратил на это более 80 часов в неделю. ... Я перешел от того, чтобы зарабатывать почти 2 тысячи в неделю, к тому, чтобы зарабатывать ничего", - говорит он.

По словам Гарнетта, он руководил охранной фирмой, у которой были контракты с Национальной службой здравоохранения (NHS). Из-за того, что журналисты и папарацци появлялись на его работе, у работников NHS возникло беспокойство.

"В NHS сказали, что поскольку я теперь, очевидно, "публичное лицо" в глазах общественности, они считают риском мое пребывание в любом из их мест. Я не публичная личность, я просто откровенный человек", - говорит Гарнетт.

NHS отказалась от сотрудничества весной. С тех пор у мужчины нет стабильного дохода. Теперь у него и Софии нет денег даже на то, чтобы поставить мебель в арендованном жилье. Мужчина говорит, что исчерпал гонорары от газет и кредитные карты. Деньгами начали помогать родственники.

29-летний британец тем не менее настроен решительно. Планирует заняться музыкой или комедией. Он уже попробовал себя как рэп-исполнитель и выпустил песню, посвященную отношениям с украинкой - "Ukraine to UK Rain".

"Отныне она мой приоритет. Она нуждается в моей заботе", - говорит он о любимой.

История любви британца Энтони Гарнетта и львовянки Софии Каркадым

22-летняя София Каркадым переехала из Львова в Германию, а затем в мае - в Брэдфорда в Западном Йоркшире, убегая от войны в Украине.

Она поселилась в доме Тони и Лорны Гарнетт, которые находились в отношениях и воспитывали двоих детей, хотя и не были женаты.

Девушка была против, но британец предложил украинке жить с ними в рамках правительственной спонсорской программы, направленной на помощь украинцам, которые вынуждены покинуть свои дома из-за войны в Украине.

Отношения Лорны и Софии не складывались, в частности, из-за ревности. Вскоре девушка начала размышлять о том, чтобы съехать от Гарнеттов.

В конце концов между парой вспыхнул конфликт из-за плохого отношения к украинке, который вылился в то, что через 10 дней после приезда дом Гарнеттов Энтони и София покинули вместе.

В соцсетях девушка говорит, что в их отношениях все складывается прекрасно.

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