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Любителям домашнего уюта и романтики посвящается. Совсем скоро наступит пятница, и если вы не планируете этот вечер провести в шумной компании, то предлагаем вам посмотреть романтическое кино со своей второй половинкой.

"В метре друг от друга"

Эта история любви вызовет у вас сожаление, слезы и радость. Молодая девушка болеет серьезным генетическим заболеванием. Однажды она влюбляется в парня, но не может к нему приближаться, так как контакты с другими людьми могут быть для нее особо опасными. А самое страшное в этой ситуации, что и этот парень тоже страдает от муковисцидоза. И здесь возникает главный вопрос: любовь или страх смерти?

"Спеши любить"

Хорошие девочки влюбляются в плохих мальчиков. Слышали о таком? Так вот, в центре сюжета скромная девушка, которой очень понравился хулиган. И каким было удивление Джейми, когда она поняла, что Лэндом к ней так же неравнодушен.

"Как женить холостяка"

От любви до ненависти один шаг. И наоборот тоже. Эта история расскажет о заядлом холостяке и молодой девушке, которые при типичных обстоятельствах никогда бы не обратили внимание друг на друга. Но один случай сведет их вместе, и, кажется, уже навсегда.

"Магия лунного света"

Эта история расскажет о детективе, который пытается вычислить мошенников, орудующих в городе. Но его "целью" окажется красивая девушка, в которую он влюбится без памяти. Чем все закончится - смотрите.

"Век Адалин"

В центре сюжета женщина, которая родилась еще в 20 веке. По сегодняшний день она выглядит очень молодо, будто не стареет. Но всю свою жизнь она провела в одиночестве. Однажды по счастливому случаю она встречает мужчину своей мечты, с которым сможет снова стать смертной.

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