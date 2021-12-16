Бой устроили в спортивном зале местной школы, по всем правилам.

В Бразилии два политика решили уладить свои разногласия с помощью настоящего боя.

Мэр муниципалитета Борба в штате Амазонас Симау Пейшоту вышел на ринг с бывшим членом совета Эринеу да Силвой, передает The Guardian. Последний выступал за сохранение местного аквапарка на реке Мадейре и потребовал разборок с главой города по этому поводу.

Пейшоту принял вызов, опубликовав онлайн-видео, в котором показал свою готовность победить противника в бою. Хотя часть избирателей не поддержала такое поведение политика, избранного для управления городом, и назвала его неподобающим.

Мэр в свою очередь заверил граждан, что будет участвовать только в организованной стычке на ринге.

"Я не уличный боец ​​... Я мэр муниципалитета Борба. Но если он действительно хочет драться… мы готовы драться… Я всегда был победителем", - заявил политик на своей официальной странице в Facebook в начале ноября.

Читайте такжеВ центре Киева девушка устроила стриптиз на дорожном знаке (видео)Месяц спустя бой состоялся. Его провели в спортивном зале местной школы при большом скоплении зрителей. Схватка продлилась около 13 минут.

После трех тяжелых раундов мэр еле стоял на ногах из-за большого количества полученных ударов, но, несмотря на это, победил по очкам.

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Автор: Катерина Комолова