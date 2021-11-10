Конфликтная ситуация случилась во время переговоров лидеров Евромайдана с тогдашней властью.

Столичный городской голова Виталий Кличко рассказал, как во времена Евромайдана на одной из встреч тогдашней власти с оппозицией он едва не подрался с экс-президентом Виктором Януковичем.

Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

По словам Гордона, Януковичу не понравились слова Кличко в его адрес и он побежал к нему с кулаками. Мэр это подтвердил.

"В отношении окончания демонстраций ужасное было давление. Я сказал, что ни в коем случае никто расходиться не будет. "Если вы будете на нас давить…" Какие-то грубые слова с его стороны [последовали], я парировал... Он вскочил, начал оббегать [стол]", – вспомнил Кличко.

Он добавил, что понимал - когда Янукович приблизится, выбора не будет.

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"А он такой массивный, на самом деле. Чуть-чуть, может быть, ниже меня, но еще, думаю, тяжелее. И я уже думал: "Как-то президента же бить нельзя ни в коем случае. Защищаться – тоже". А в боксе как можно защищаться? Ну встав в такую, знаете, боевую стойку…" – сказал Кличко.

В итоге Янукович к нему так и не добежал, говорит Кличко. И добавляет, что никогда не бил никого за пределами ринга

"Я думаю, у меня очень хорошая реакция. Максимум, что получилось бы у Виктора Федоровича, – это помахать по воздуху. Попасть – никогда бы не попал", – убежден городской голова.

Как известно, Киев Кличко возглавил в июне 2014 года, до этого, после завершения спортивной карьеры, был народным депутатом от партии "УДАР".

Янукович в настоящее время скрывается от украинского правосудия в России.

Автор: Юрий Годован