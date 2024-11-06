По словам хозяина кошки, несмотря на то, что животное имеет еду, оно все равно делает вид, что хочет кушать.

Записка, которую оставил хозяин кошки, предупреждающая о ее драматических выходках, заставила людей смеяться после того, как ее опубликовали в соцсетях, пишет Mirror.

Отмечается, что кто-то оставил смешное письмо возле одного из супермаркетов в Ливерпуле (Великобритания), на котором было написано:

"Пожалуйста, не кормите черно-белую кошку. Меня зовут Лили, и я живу на улице Кеньон. Я актриса! Я люблю внимание! Я люблю еду! Это очень любезно с вашей стороны, но, пожалуйста, перестаньте меня кормить, потому что я буду проводить меньше времени дома. Спасибо!".

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Рядом с надписью на фото сидит сама черно-белая кошка Лили, которая, скорее всего, не спешила покидать свое место возле магазина.

Такое сообщение, которое было распространено на Reddit, получило более 4 тысяч голосов "за" и сотни комментариев от людей, которые встречали эту кошку. В частности один из пользователей написал:

"Я познакомился с этим котиком неделю или две назад, хорошенький такой, наблюдал за птицами из кустов на побережье ледника. Подошла ко мне, чтобы погладить, а потом продолжила свой веселый путь".

Другой человек добавил:

"То же самое, она очень ласковая, но я думаю, что половина проблемы в том, что она сидит в местах, которые создают впечатление, будто ей нужна помощь. Не думаю, что я бы остановился, чтобы погладить ее и проверить, все ли в порядке, если бы она сидела на стене или на траве, я бы просто подумал, что она занимается обычными кошачьими делами".

Один из местных жителей также поделился своими впечатлениями от животного:

"Последний раз, когда я ее видел, она сидела посреди дорожки, так что нельзя было не заметить ее и не подумать, что ей может понадобиться помощь. А перед тем она развалилась на куске картона, как бездомный, с несколькими открытыми пустыми банками из-под кошачьего корма (видимо, для мелочи и для сна). Она - актриса".

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