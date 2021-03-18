Разоблачение не сильно отразилось на популярности аккаунта.

Молодая и популярная в сети байкерша, которая в Twitter подписана как @azusagakuyuk, в реальности оказалась 50-летним мужчиной с длинными рыжими волосами по имени Цзунгу.

Читайте такжеМужчина случайно засветил трусы со Спайдерменом во время видеозвонка с коллегамиОб этом пишет Daily Mail.

Мужчина превращал себя в девушку при помощи фильтров FaceApp, после чего делился с подписчиками фото.

Отмечается, что сначала пользователи заметили чужое лицо в зеркале дальнего вида на одной из фотографий. На другом снимке мужчина случайно показал свою «волосатую руку».

Японские журналисты разыскали мужчину, и байкер снял шлем в эфире развлекательного шоу.

Примечательно, что разоблачение не сильно отразилось на популярности аккаунта.

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Автор: Катерина Шварц