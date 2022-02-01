Работники аэропорта с удивлением наблюдали за веселой встречей родственников.

Забавный случай произошел в одном из аэропортов, когда внуки приехали встречать бабушку с самолета.

Двое внуков решили сделать сюрприз своей бабушке. Для этого они переоделись в Ти-Рексов и ждали родственницу возле выхода. Однако бабушка прослышала о шутке и не осталась в долгу - она подготовила собственный сюрприз.

На видео, которое стало вирусным в сети, и распространенном пользователем u/nighthawkSbnfr1267 на портале reddit.com, видно, что бабушка выходит к внукам также в костюме динозавтра и с чемоданом в руке.

После того, как родственники встретились они начали обниматься и танцевать. На все это действо с изумлением смотрели и снимали на телефон работники аэропорта.

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Пользователи пришли в восторг от шутки. Они выразили свое восхищение женщиной, которая сделала такой сюрприз своим внукам, и что им очень повездо с бабушкой.

"Лучшая бабушка, которую я когда-либо видел", - прокомментировал один из пользователей.

"Эта бабушка - чемпионка! Я так смеялся, что мои родители испугались", - добавил другой пользователь.

"Я могу просто представить себя посторонним наблюдателем, увидев это, о боже, как бы я сильно смеялся", - поделился впечатлением от шутки пользователь.

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