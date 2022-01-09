Солдат обязали возвращать выданное белье после завершения службы, в том числе бюстгальтеры и носки.

Норвежские призывники должны возвращать выданное им нижнее белье после завершения военной службы для следующих новобранцев, поскольку армия испытывает затруднения из-за пандемии COVID-19.

Как пишет The Guardian, Норвегия, охраняющая северные рубежи НАТО и граничащая с Россией, ежегодно призывает на военную службу около 8000 юношей и девушек. До недавнего времени страна позволяла завершившим службу солдатам покидать казармы с выданным им нижним бельем.

Читайте такжеЖенатая сама на себе модель развелась, встретив "кого-то особенного"Однако пандемия серьезно осложнила поставки из-за закрытия заводов и проблем с транспортом, в результате чего норвежские военные попросили призывников сдавать белье, в том числе бюстгальтеры и носки. Хотя изначально это было добровольно, теперь это стало обязательным.

"У нас недостаточно запасов. Вещи стирают, чистят и проверяют. Те, что мы выдаем, находятся в хорошем состоянии", - отметил представитель оборонной логистики Ханс Мейзингсет.

Ранее УНИАН писал, как жителям Норвегии и туристам запретили справлять малую нужду в сторону России в районе реки Якобсэльв (Ворьема) на границе с РФ.

А в Лондоне разгорелся скандал из-за рождественского "подарка" от Норвегии - главной елки.

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