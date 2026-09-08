В Риме обнаружили уникальные древнеримские фреску и мозаику: что на них изображено

Сначала посещение будет разрешено небольшим группам, причем доступ будет носить тестовый характер и будет возможен только по выходным.

В Риме представили публике, как считается, крупнейший комплекс фресок и мозаик времен Древнего Рима. Как сообщает AP, речь идет об изображении морского города, созданном в I веке нашей эры.

Артефакты обнаружили на территории того, что в свое время стало крупнейшим в мире комплексом общественных бань.

Как отмечают авторы, мэр Рима Роберто Гуальтьери представил недавно отреставрированные фрески "Расписанный город" и "Большую мозаику". Их обнаружили в подземной галерее во время археологических раскопок в 1990-х годах на территории терм Траяна на холме Оппий, недалеко от Колизея.

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Отныне эти произведения впервые открываются для посетителей. Сначала осмотр будет разрешен небольшим группам - до 15 человек, причем доступ будет тестовым и только по выходным. Дело в том, что специалисты хотят проверить, как хрупкие древние произведения реагируют на повышение влажности и воздействие климатических факторов, прежде чем разрешить более широкий доступ для туристов.

Фреска с загадочным портовым городом

Гуальтьери отметил, что на фреске изображен окруженный крепостными стенами портовый город с высоты птичьего полета. По его словам, это самая большая настенная фреска такого типа, известная в Древнем Риме. Поэтому она непременно должна быть доступна для широкой публики.

"Это поистине уникальные в мировом масштабе памятники - как с точки зрения художественной красоты, так и с точки зрения их исторического и документального значения", - сказал мэр во время презентации.

Руководитель управления культурного наследия Рима Клаудио Паризи Пресичче обратил внимание на то, насколько хорошо сохранилось изображение величественного города. На фреске можно разглядеть здания, театр и храм, общественные площади и башни.

"Мы не знаем, какой именно город здесь изображен, но он, безусловно, должен был быть очень известным", - отметил он.

Еще одним важным открытием стала мозаика высотой около 15 метров. Она состоит из четырех уровней, украшенных сложными декоративными композициями, колоннами, архитектурными элементами и фигурами. Верхние ярусы напоминают театральную сцену. В статье говорится:

"В то же время в нижней части во время недавней реставрации специалисты обнаружили орнаменты еще одного изображения портового города. Таким образом, реставрационные работы не только помогли сохранить уже известные фрагменты, но и позволили выявить новые детали древнего произведения".

Термальный комплекс времён императора Траяна

Термы Траяна были торжественно открыты императором Траяном в 109 году нашей эры. Комплекс занимал площадь около шести гектаров и на то время считался крупнейшим в мире.

Во время строительства термы включили в себя часть более раннего комплекса бань, связанного с Domus Aurea - "Золотым домом" императора Нерона.

Архитекторы спроектировали новый комплекс с другой ориентацией, чтобы лучше использовать разницу температур воды и максимально повысить комфорт посетителей во время водных процедур.

Термы Траяна были не просто местом для купания. Комплекс объединял различные функции - здесь люди могли заниматься спортом, отдыхать, принимать ванны и участвовать в культурной жизни.

Среди открытых сейчас для посещения частей комплекса - большая полукруглая "библиотека" на верхнем уровне. Археологи считают, что она была частью термального комплекса и давала посетителям возможность не только заниматься физическими упражнениями и купаться, но и участвовать в культурных мероприятиях, пишут СМИ.

Новости археологии

Напомним, ученые обнаружили ДНК вируса овечьей оспы в средневековых рукописях, изготовленных из кожи животных. Сообщалось, что исследователи получили 21 новый геном вируса и считают их самыми древними геномами представителей семейства поксвирусов из всех, что когда-либо были найдены. Вирус "скрывался" на 17 пергаментных листах, которые хранились в библиотеках и архивах Европы. Среди них - страницы Йоркского Евангелия, созданного в Кентербери в 990-1020 годах.

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