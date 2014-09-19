Датским бездомным раздали GPS-устройства

В датском Оденсе городские власти оснастили местных бездомных GPS-устройствами. Лица без определенного места жительства помогут чиновникам оптимизировать городскую инфраструктуру — мониторинг их перемещений покажет, где лучше устанавливать скамейки и различные укрытия от непогоды, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Local.

В городском исследовании приняли участие 20 добровольцев из числа бездомных. Их попросили постоянно носить с собой GPS-устройства. Длительность мониторинга не уточняется.

Как рассказал член городского совета Том Роддинг (Tom Rodding), администрация хочет знать больше о перемещениях «тех, кто целыми днями просто сидит на скамейке и пьет пиво», чтобы понять их маршруты и правильно расположить необходимые для них предметы инфраструктуры. «Мы все очень мало знаем об этих людях», — отметил чиновник.

Читайте такжеБездомные в Бразилии собрались на многотысячный протест

По словам Роддинга, еще ни один город в мире не проводил подобного исследования. Однако GPS-приборы уже успешно используются для наблюдения за перемещениями людей, страдающих деменцией (приобретенное слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности, — прим. «Ленты.ру»).

В 2013 году в Дании было зарегистрировано 5844 лиц без определенного места жительства. Был также отмечен значительный рост числа молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, проживающих на улицах.