В США дипломатам запретили участвовать в "ледовом флешмобе"

Чиновникам Государственного департамента США запретили участвовать в благотворительной акции Ice Bucket Challenge, целью которой является сбор пожертвований для больных боковым амиотрофическим склерозом. Об этом сообщает 5 канал со ссылкой на Time.

"Существуют строгие правила, согласно которым должностным лицам из госучреждений, таким как наши послы, запрещено пользоваться своим служебным положением в личных целях, даже ради благих намерений", - говорится в телеграмме, отправленной юристами Госдепа американским дипломатам.

Таким образом, ни американские послы, ни глава Госдепартамента Джон Керри не смогут принять участие в "ледовом флешмобе".

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Суть флешмоба заключается в том, что человек, который обливается водой со льдом, должен бросить вызов трем следующим. В течение 24 часов они должны сделать то же, или внести пожертвование в фонд ALS (бокового амиотрофического склероза).

В акции уже приняли участие десятки известных бизнесменов, спортсменов и артистов.

Президент США Барак Обама не принял вызов баскетболиста Леброна Джеймса, но пообещал внести $100 в фонд борьбы с заболеванием.

Звезда Голливуда вин Дизель, облив себя льдом, передал эстафету Владимиру Путину, однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что, скорее всего, Путин не будет отвечать на вызов.

Несколько дней назад в YouTube появилась видеозапись, на которой свою порцию ледяной воды получает экс-президент США Джордж Буш-младший.

Буш заявил, что обливаться холодной водой - не президентское дело, поэтому он просто выпишет чек. Именно в этот момент жена экс-президента Лора облила мужа. За два дня видео набрало более 2 миллионов просмотров.

Видео ALS - AL

По данным Forbes, в период с 29 июля по 19 августа 2014 было собрано 22,9 миллиона долларов. За этот же период в 2013 году в фонд пожертвовали всего 1,9 миллиона долларов.

Боковой амиотрофический склероз (ALS) или болезнь Лу Герига - тяжелое неизлечимое заболевание центральной нервной системы, которое приводит к параличу и атрофии мышц, включая те мышцы, которые отвечают за процесс дыхания. Как правило, больные через несколько лет умирают от удушья. Известно лишь два случая остановки болезни - у британского астрофизика Стивена Хокинга и британского гитариста Джейсона Беккера.