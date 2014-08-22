РФ должна договориться с террористами о безопасности гуманитарного конвоя - Госдеп США

Государственный департамент Соединенных штатов Америки считает, что боевые действия на востоке Украины можно прекратить без принятия особого заявления Совета Безопасности ООН при условии, если поддерживаемые Россией сепаратисты согласятся на это.

Об этом сказала представитель Госдепа Мари Харф на последнем брифинге в Вашингтоне, сообщает пресс-служба ведомства.

"Что касается Совета Безопасности ООН, то я не имею деталей на эту тему, но мы думаем, что сепаратисты могут это сделать сами без Совбеза", - сказала она.

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Харф отметила, что украинская сторона подтвердила свою готовность прекратить боевые действия, но "сепаратисты продолжают стрелять и вести боевые действия", сказала она.

Вчера Россия обратилась в Совет Безопасности ООН с призывом принять специальное заявление о прекращении огня на востоке Украины, чтобы доставить подготовленный ею "гуманитарный конвой" для жителей Донбасса. Вчера Украина начала контроль первых российских грузовиков с «гуманитаркой».

Украинская власть считает, что Россия может использовать гуманитарную помощь для провокаций, которые могут даже дать повод ей ввести свои войска на украинскую территорию под видом "миротворцев".

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Россия, которая вопреки многочисленным доказательствам того, что она поддерживает сепаратистов оружием и боевиками, называет такие ожидания "абсурдными".

В июне этого года украинская власть уже объявляла одностороннее прекращение огня в Донбассе, которое, однако, не поддержали боевики и продолжали убивать украинских военных.