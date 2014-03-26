В Омске проверят работников сырной фабрики из-за купаний в молоке

Жители Омска обратились в городской Роспотребнадзор с просьбой проверить работников местной сырной фабрики, передают Life.News.

Как оказалось, все фотографии сделал и разместил в Cети работник фабрики Артем Романов.

Он отмечал праздник с друзьями на производстве, в какой то момент компании потребовалось освежиться. Молодые люди не придумали ничего лучше, чем забраться в ванну с молочной жидкостью. Именно из этого молока на предприятии делают закуску - сыр Косичка. Кроме того, молодые люди сняли ролик, в котором наперегонки попытались размотать сырную массу.

Что стало с жидкостью, в которой купались молодые люди, предстоит выяснить сотрудникам Роспотребнадзора. Жители Омска, которые написали заявление, считают, что испорченное сырье могли отправить на производство. В ближайшее время на предприятии пройдет внеплановая проверка

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