Афганским портным запретили снимать мерки с женщин

В афганской провинции Тахар на северо-востоке страны мужчинам-портным запретили снимать мерки с женщин. Такое решение принял местный исламский совет.

Губернатор провинции Абдул Латиф Ибрагими подтвердил эту новость в интервью агентству Рейтер. Он, однако, не уточнил, какое наказание ждёт нарушителей новых правил.

Радио Свобода