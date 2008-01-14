Афганским портным запретили снимать мерки с женщин
04:18, 14 января 2008Курьёзы
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Решение принял местный исламский совет
В афганской провинции Тахар на северо-востоке страны мужчинам-портным запретили снимать мерки с женщин. Такое решение принял местный исламский совет.
Губернатор провинции Абдул Латиф Ибрагими подтвердил эту новость в интервью агентству Рейтер. Он, однако, не уточнил, какое наказание ждёт нарушителей новых правил.
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