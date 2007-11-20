Тайсон чуть-чуть посидит в тюрьме

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон, приговоренный к 24 часам тюремного заключения и трем годам испытательного срока за хранение наркотиков и вождение в состоянии опьянения, начнет отбывать срок заключения во вторник утром, сообщили РИА Новостив верховном суде округа Марикопа.

Из тюрьмы спортсмен выйдет через сутки - в среду.

Первоначально Тайсона приговорили к десяти суткам тюрьмы, однако судья Хелен Абрамс сочла возможным сократить срок наказания. Перед этим Тайсон заявил, что готов отвечать за свои нарушения закона. "Я принимаю ответственность за свои действия", - сказал он судье.

Американский супертяжеловес признал себя виновным еще в сентябре этого года, а арест на 40-летнюю звезду профессионального ринга был наложен еще 29 декабря 2006-го в Скоттсдэйле (штат Аризона).

Тогда Тайсон был задержан после того, как, покидая ночной клуб, едва не сбил полицейский мотоцикл. Майк добровольно согласился пройти тест, по результатам которого был задержан; также полиция обнаружила в его машине кокаин.

В 1986 году 20-летний Тайсон стал самым молодым в истории чемпионом мира в супертяжелом весе. Вплоть до сенсационного поражения от Бастера Дагласа в 1990-м его карьера шла по нарастающей, после чего начались проблемы. Спустя два года Тайсон был признан виновным в изнасиловании и провел в тюрьме почти три года. В 1997-м состоялся знаменитый бой с Эвандером Холифилдом, в котором Тайсон откусил сопернику кусочек уха.

Завершилась карьера Тайсона в 2005 году поражением от малоизвестного ирландца Кевина Макбрайда. В октябре прошлого года американец, объявивший о банкротстве в 2003-м, вернулся на ринг, начав мировое турне из серии "выставочных" поединков.