Машина Папы Римского сбила пожилую синьору
02:19, 22 октября 2007Курьёзы
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Папа-мобиль направлялся на аэродром
Машина Папы Римского Бенедикта XVI, так называемый Папа-мобиль, сбила пожилую женщину в Неаполе, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел в воскресенье утром, когда машина направлялась на аэродром, где приземлился вертолет Папы, чтобы встретить понтифика и доставить его на центральную площадь города.
Согласно свидетельствам очевидцев, Папа-мобиль сбил с ног пожилую синьору, которая, впрочем, отделалась лишь легкими ушибами и испугом.
Несмотря на то, что ее здоровью ничто не угрожает, она была доставлена в больницу для проведения медицинского осмотра.
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