Машина Папы Римского сбила пожилую синьору

Машина Папы Римского Бенедикта XVI, так называемый Папа-мобиль, сбила пожилую женщину в Неаполе, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в воскресенье утром, когда машина направлялась на аэродром, где приземлился вертолет Папы, чтобы встретить понтифика и доставить его на центральную площадь города.

Согласно свидетельствам очевидцев, Папа-мобиль сбил с ног пожилую синьору, которая, впрочем, отделалась лишь легкими ушибами и испугом.

Несмотря на то, что ее здоровью ничто не угрожает, она была доставлена в больницу для проведения медицинского осмотра.