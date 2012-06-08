Звезду Playboy сделали советником гендиректора Киево-Печерской лавры
20:25, 08 июня 2012Курьёзы
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По словам директора заповедника, назначение не вызвало возражений у наместника Лавры.
Влада Литовченко-Прокаева - известная фотомодель
Бывшая модель Влада Литовченко-Прокаева официально назначена на должность советника гендиректора Киево-Печерской лавры
Об этом сообщает ТСН.
Влада Литовченко-Прокаева известна в частности благодаря эротичной фотосессии в Playboy. Она даже вошла в топ-пятерку моделей украинской версии известного журнала для мужчин.
Комментируя назначение, директор заповедника Виктория Лисничая отметила, что это - решение Министерства культуры.
По ее словам, оно не вызвало возражений у наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры Митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла.
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