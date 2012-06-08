Звезду Playboy сделали советником гендиректора Киево-Печерской лавры

Бывшая модель Влада Литовченко-Прокаева официально назначена на должность советника гендиректора Киево-Печерской лавры

Об этом сообщает ТСН.

Влада Литовченко-Прокаева известна в частности благодаря эротичной фотосессии в Playboy. Она даже вошла в топ-пятерку моделей украинской версии известного журнала для мужчин.

Комментируя назначение, директор заповедника Виктория Лисничая отметила, что это - решение Министерства культуры.

По ее словам, оно не вызвало возражений у наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры Митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла.