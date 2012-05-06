На Певческом поле расцвели 300 тысяч тюльпанов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, уже распустились все 22 сорта тюльпанов, а это 300 тыс. луковиц. Среди них: «пинокио», «американ дрим», «тарда», «мансела» и многие другие редкие сорта.

«Цветочные композиции из тюльпанов превратили склоны Печерского ландшафтного парка в прекрасный край цветов и живописных пейзажей», - говорится в сообщении.

Основу композиций составляют различные сорта тюльпанов, высаженных по «ковровому принципу», – цветы одного сорта занимают определенный участок, расстилаясь, как яркие ковры. Большие яркие пятна красного, розового, желтого, оранжевого, сиреневого и других цветов дополняют участки, где высажены сразу несколько различных сортов тюльпанов.

Цветочные композиции переплетены украинскими мотивами Петриковских росписей. В парке представлены сорта тюльпанов, разные по времени цветения, чтобы посетители как можно дольше любовались весенним изобилием луковичных цветов.

Как заверяют в КГГА, выставка тюльпанов – это непревзойденная атмосфера праздника, каждый из посетителей выставки найдет для себя занятие по увлечению. В частности, для юных посетителей работают аттракционы, детские площадки, аниматоры, а также проходят мастер-классы по татуажу, лепке, флористике.