ГАИ объясняет, что центр Киева засыпали картофелем ради съемок

В центре Киева для съемок рекламы на проезжей части легковой автомобиль засыпали картофелем, инсценировав столкновение с грузовиком.

Как сообщили УНИАН в столичном Управлении ГАИ, сегодня утром на улице Саксаганского неподалёку от НСК «Олимпийский» якобы произошло ДТП с участием автомобиля ВАЗ-2101 и фуры, из которой на легковик высыпался картофель.

В действительности дорожно-транспортного происшествия не было, а все было смонтировано для съемок рекламного клипа одной из компаний по производству картофельных чипсов, которая станет одним из спонсоров Евро-2012.

Как отметили в ГАИ, разрешение на съемки было предоставлено КГГА и столичным Управлением ГАИ.

При этом в Госавтоинспекции заметили, что движению транспорта съемки не помешали.