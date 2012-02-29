Центр Киева заблокировал картофель (фото)

29 февраля утром неподалеку НСК "Олимпийский" произошло необычное дорожно-транспортное происшествие. На улице Эспланадной "Жигули" привалило тонной картофеля, который высыпался из фуры.

Как сообщают очевидцы события, на дороге образовался затор.

"Только что стояла там в пробке . Пробка из-за того, что водители на мобильные фотографируют те несчастные "Жигули" с маниакальным азартом. Создавая новые аварийные ситуации. Вот уже наши люди):", - написала в Facebook очевидец Ирина.

Также пользователи соцсети шутят, что ситуация в стране улучшилась, потому что люди не выскакивают из авто чтобы насобирать картошки.

Українська правда.Київ