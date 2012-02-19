На Прикарпатье слепили самого большого снеговика (фото)

Вчера, 18 февраля, в туристическом комплексе «Буковель» слепили самого большого снеговика и тем самым установили рекорд Украины в категории «Размеры, массовые мероприятия».

Как сообщили УНИАН в дирекции туристического комплекса, снеговика лепили дети и молодежь.

Экспертная комиссия, в которую входили заслуженные артисты Украины Марта ШПАК и Евгений НИЩУК, председатель Рожнятовского районного совета Анатолий ДИРИВ, депутаты областного совета Николай РИЗНЫК и представитель Книги рекордов Украины Николай ЗЕЛИНСКИЙ, зафиксировала рекорд. Снеговик слепили высотой 4 метра 85 сантиметров, количество участников рекорда – около трехсот человек.

Участникам создания снеговика вручили памятные дипломы, которые подтверждают установленный рекорд. В лепке снеговика участвовали гости ТК «Буковель», а также дети-сироты, которые приехали в Карпаты благодаря поддержке Фонда Рината Ахметова «Развитие Украины».

Основная цель мероприятия - пропаганда здорового образа жизни, сплоченности детей и молодежи для активного отдыха, проведение досуга с пользой для себя.

Фото - с сайта paralleli.if.ua