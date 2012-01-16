В Таиланде на голову одесситу свалился слон

Во время экскурсии по острову Пхукет (Таиланд) на 25-летнего мужчину из Одессы рухнул 2-тонный слон.

"Это несчастный случай, такое происходит достаточно редко", - рассказали в украинском посольстве в Таиланде.

Во время экскурсии мужчина заинтересовался слонами, которые стояли прямо на улице, и решил подойти к ним поближе.

В этот момент между животными произошла "ссора", и один из гигантов толкнул другого головой, пишет Комсомольская правда в Украине.

От удара огромное животное пошатнулось и упало на землю, привалив своей массой украинского туриста.

Несмотря на то, что одессита сразу же достали из-под животного, человек получил серьезные травмы.

С многочисленными рваными ранами его отвезли в один из местных госпиталей.

Страховая компания выплатила пострадавшему почти 5 тыс. грн на лечение. Сейчас путешественник проходит курс реабилитации. По мнению врачей, его жизнь вне опасности.

ТСН