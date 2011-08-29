В Тернополе первые красавицы сварили 300 литров борща

В Тернополе на фестивале сварили 300 литров борща.

Как передает корреспондент УНИАН, изюминкой этого фестиваля украинского борща стало то, что готовили борщ местные модели и участницы разнообразных конкурсов красоты. В целом красавицы готовили борщ более 2 часов.

Предварительно было запланировано, что борщ будут варить команда городского совета при участии представителей руководства города и команда девушек-моделей, однако в последний момент представители мэрии сообщили, что руководителей города на фестивале украинского борща не будет. Поэтому девушки готовили борщ сразу в двух казанах – емкостью 200 и 100 литров. Параллельно ведущие проводили конкурсы, во время которых гости праздника могли выиграть немало подарков от спонсоров мероприятия.

В целом приготовленным борщом и пампушками с чесноком угостилось более 1,5 тыс. желающих.

Как сообщал УНИАН, 28 августа Тернополь отмечал 471-ю годовщину со дня основания города. В рамках празднования и проходил фестиваль украинского борща.