Шуфрич: перспективы у маленького Годзиллы нерадостные

Сотрудники МЧС не нашли крокодила, который сбежал из зоопарка в Мариуполе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ на пресс-конференции в Киеве.

По словам министра, он интересовался этим вопросам и сделал вывод, что перспективы у этого «маленького Годзиллы» на выживание «нерадостные».

Как сообщал УНИАН, более месяца назад нильский крокодил по кличке Годзилла сбежал из мариупольского передвижного зоопарка и поплыл в Азовское море.