Шуфрич: перспективы у маленького Годзиллы нерадостные
13:25, 04 июля 2007Курьёзы
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МЧС не нашло беглеца
Сотрудники МЧС не нашли крокодила, который сбежал из зоопарка в Мариуполе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ на пресс-конференции в Киеве.
По словам министра, он интересовался этим вопросам и сделал вывод, что перспективы у этого «маленького Годзиллы» на выживание «нерадостные».
Как сообщал УНИАН, более месяца назад нильский крокодил по кличке Годзилла сбежал из мариупольского передвижного зоопарка и поплыл в Азовское море.
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