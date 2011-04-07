Ющенко снимет кино

Бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО занят продюсированием полнометражного художественного фильма о молодых годах украинского Пророка Тараса Шевченко.

Об этом рассказала журналу WEEKLY.UA. Вера УЛЬЯНЧЕНКО, верная соратница экс-президента.

Режиссер картины Андрей БЕНКЕНДОРФ предлагает неординарные кинематографические решения о начале величественного восхождения молодого Тараса.

«Шевченко — это «наше все», но в нем так много не раскрытого, не услышанного, - считает В.УЛЬЯНЧЕНКО. - Фильм, как мне кажется, откроет зрителю много нового».