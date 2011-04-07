Ющенко снимет кино
12:44, 07 апреля 2011Курьёзы
1473 0
О планах соратника рассказала Ульянченко
|Вера Ульянченко
Об этом рассказала журналу WEEKLY.UA. Вера УЛЬЯНЧЕНКО, верная соратница экс-президента.
Режиссер картины Андрей БЕНКЕНДОРФ предлагает неординарные кинематографические решения о начале величественного восхождения молодого Тараса.
«Шевченко — это «наше все», но в нем так много не раскрытого, не услышанного, - считает В.УЛЬЯНЧЕНКО. - Фильм, как мне кажется, откроет зрителю много нового».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter