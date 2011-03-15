Ученые успокаивают, что смещение земной оси ничем не угрожает

Никаких негативных последствий жители Земли от смещения земной оси не почувствуют: ни на климат, ни на атмосферу Земли это не повлияет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом директор Главной астрономической обсерватории НАНУ Ярослав ЯЦКИВ и ведущий научный сотрудник отдела сейсмической опасности Института геофизики им. С.И.Субботина НАНУ Татьяна ЦВЕТКОВА заявили сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Я.ЯЦКИВ отметил, что в результате землетрясения в Японии 11 марта, действительно, земная ось сместилась на 15 сантиметров, и это подтвердили научные работники из разных стран. В то же время он заверил, что это маленькая величина для влияния на климат или другие условия на Земле.

Ученый отметил, что есть отдельные вехи Земли – ось вращения и ось симметрии, которые не совпадают. Я.ЯЦКИВ обратил внимание, что в результате землетрясения сместилась ось симметрии Земли, то есть изменился момент инерции Земли, что изменило скорость вращения нашей планеты.

“Изменение скорости вращения Земли составило 1,7 микросекунды, то есть Земля ускорила свое движение, а сутки уменьшились. Но это очень малая величина. Потому что мы наблюдаем явления в тысячу раз более крупные – в миллисекунды: влияние вращения атмосферы, океанические течения приводят к изменению скорости вращения Земли на уровне нескольких миллисекунд в год”, - сказал директор Главной астрономической обсерватории.

По словам Я.ЯЦКИВА, это изменение имеет значение лишь для научных расчетов координат космических тел в космосе. “Для науки это очень много. Приблизительно на три сантиметра в год изменяется положение среднего полюса... А здесь 15 см. Это важно при расчетах движения спутниковых систем, чтобы прогнозировать, что делается на орбите, и ориентации Земли в космическом пространстве”, - сказал он.

"Смещение оси – это очень незначительная величина, которая не повлияет ни на климат, ни на атмосферу Земли. Напротив, атмосфера Земли влияет в тысячу раз больше, чем то, что произошло с землетрясением”, - заверил он.

Говоря о возможных последствиях приближения Луны к Земле 19 марта с.г., Я.ЯЦКИВ отметил, что для нашей планеты “абсолютно ничего трудного” не следует ожидать.

“Расстояние, на которое приблизится Луна к Земле, не будет самым меньшим, на которое уже она приближалась раньше”, - отметил научный работник.

По его словам, согласно расчетам, на своей орбите Луна максимально может приблизиться к Земле на расстояние 363 тыс. километров.

“Порой Луна приближается даже на более рекордное расстояние к Земле, чем то, которое я назвал. И минимальное такое расстояние составляет 356 тыс. 420 км. 19 марта будет одно из таких приближений Луны, и оно будет составлять 356 тыс. 577 км. То есть на 150 км дальше, чем был рекорд. Но ничего страшного не будет, потому что такие приближения были и в 2003 г., и в 2005 г., и 2008 году, и никаких катаклизмов на Земле это не вызывало”, - сказал Я.ЯЦКИВ.

В то же время, по его словам, никто не может на 100% гарантировать, что в связи с приближением Луны на планете не произойдет каких-либо катаклизмов, потому что есть много других космических факторов, которые влияют, как на Луну, так и на Землю.

В свою очередь Т.ЦВЕТКОВА сообщила, что на сегодняшний день научные работники способны спрогнозировать землетрясение за время не более, чем три минуты до его начала. В Японии о землетрясении 11 марта стало известно за одну минуту. “Но на жизнь человечества это время не влияет. Остановить процесс невозможно”, - отметила она.

Эксперты также указали, что в Японии не были готовы к такому сильному землетрясению, которое произошло 11 марта. “Обычно в Японии землетрясения 4-5 величины, к которой там привыкли. В 1973 году было около 9 землетрясений магнитудой 6-7 баллов. Но никогда японцы не думали, что у них может быть землетрясение 9-й величины. Я был в Синдае и видел те огромные стены у океана, чтобы обеспечить защиту от волны (цунами). Они были 7 метров высотой. Никто не думал, что (цунами) будет выше 10 метров. Поэтому такие ужасные последствия этого землетрясения”, - отметил Я.ЯЦКИВ.