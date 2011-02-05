В бердянском зоопарке родились трое львят-девочек (фото)

В бердянском зоопарке "Сафари-парке" родились трое африканских львят.

Как сообщили УНИАН в "Сафари-парке" трое львят-девочек появились у пары львов - Самсона и Виктории - 24 января.

«Малышей от родителей отлучили сразу в целях безопасности. Сейчас выкармливаем их самостоятельно - каждые три часа поим козьим молоком», -рассказал владелец зоопарка Игорь КАЛЬЧЕНКО.

По его словам, такой подход оправдывается: ежесуточно львята прибавляют в весе по 50 г и сейчас весят уже по 2 кг.

В ближайшее время владельцы зоопарка планируют перевести маленьких львиц на более взрослое меню: перепелиные яйца и мясо, а весной перевести и во взрослый вольер - к родителям.