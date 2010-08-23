В канализации Нью-Йорка завелись аллигаторы

Жители Нью-Йорка столкнулись с тем, что в городе завелись аллигаторы.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на New York Post, рептилия вылезла из канализационного люка на Ньютон Авеню.

На место инцидента сразу же прибыли сотрудники полиции, которым удалось поймать 46-сантиметрового крокодила.

Власти пока не могут объяснить, как рептилия попала в канализацию.

В 1980 году в США вышел фильм «Аллигатор», который породил слухи о том, что в канализации обитают эти рептилии.