Ученые научно доказали, что шампанское нужно охлаждать
Проводили опыты...
Французские исследователи научно обосновали необходимость охлаждать шампанское перед подачей. Кроме того, ученые выяснили, что игристые вина необходимо наливать по краю наклоненного бокала, а не лить прямо в центр. Статья, в которой исследователи приводят обоснования этих двух правил и описывают проведенные эксперименты, опубликована в журнале Journal of Agricultural and Food Chemistry. Коротко работа описана в пресс-релизе Американского химического общества, передает Лента.ру.
В своей работе ученые исходили из того факта, что вкус шампанского и других игристых вин напрямую зависит от содержания в них углекислого газа, благодаря которому в напитке появляются освежающие пузырьки. Пузырьки формируются, когда растворенный в жидкости CO2 начинает выходить из нее.
Исследователи изучали, как изменяется в шампанском концентрация углекислого газа при различных температурах и способах наливания в бокал. Ученые проводили опыты, охлаждая шампанское до 4, 12 и 18 градусов Цельсия (авторы работали с напитком урожая 2008 года). В бокалы вино наливалось по стенке либо с высоты сразу на днище емкости.
Измерения показали, что чем теплее шампанское, тем больше оказываются потери CO2 при наливании в бокал. Что касается метода розлива напитка по бокалам, то ученые выяснили, что при использовании "винного" способа (то есть когда шампанское наливается не по стенке) теряется почти в два раза больше углекислого газа, чем при "пивном" способе (когда напиток льется в наклоненный бокал). В своей работе авторы не указали, какой угол наклона емкости является оптимальным.
Недавно другой коллектив исследователей провел научную работу по изучению свойств другого алкогольного напитка - водки. Специалисты показали, что ее вкус напрямую связан с особыми структурами из молекул воды, которые образуются вокруг молекул этилового спирта.