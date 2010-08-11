Бразильское правительство решило вести учёт НЛО

Правительство Бразилии опубликовало во вторник постановление с инструкцией для ВВС на случай появления неопознанных летающих объектов (НЛО) над территорией страны. Документ предписывает командованию военно-воздушных сил не предпринимать активных действий в отношении НЛО и лишь вести учёт всех случаев обнаружения их очевидцами, а также службами контроля воздушного пространства, которые в Бразилии также подчиняются армии. Согласно распоряжению правительства, отныне все сведения об НЛО на территории Бразилии должны быть должным образом задокументированы и направлены в специально созданный отдел Национального архива.

РИА Новости