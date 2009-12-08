Украинские пограничники завернули в Россию 20 верблюдов

Украинские пограничники возвратили в Россию грузовой автомобиль с 20 живыми верблюдами.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связям с общественностью Государственной пограничной службы Украины, вчера в пункт пропуска через государственную границу Украины «Успенка» в Донецкой области прибыл грузовик «ДАФ»с верблюдами. Животных для цирковой дрессуры переправляли из Владикавказа (Россия) в Софию (Болгария).

Во время оформления выяснилось, что разрешение на транзитную перевозку верблюдов через территорию Украины отсутствует. Кроме этого, в транспортном средстве был корм, запрещенный к ввозу в Украину в связи с мероприятиями по противодействию распространению из России африканской чумы свиней, которые проводятся на границе с середины октября.

После составления контрольными службами соответствующих документов была проведена погранично-представительская встреча. С сотрудниками российского пункта пропуска "Матвеев Курган" был согласован вопрос возвращения грузовика с верблюдами на территорию Российской Федерации для дезинфекции автомобиля, утилизации корма и оформления соответствующего разрешения на транзитный проезд через Украину.

Вчера около 21.00 машина вернулась в пункт пропуска "Матвеев Курган".