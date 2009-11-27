Секретарша «заминировала» самолет ради опаздывающего начальника

Жительнице Майами Клаудии де ла Росе предъявлены обвинения в ложном сообщении о якобы готовящемся теракте в международном аэропорту города, сообщает Лента.русо ссылкой на АР.

Инцидент, виновницей которого оказалась де ла Роса, произошел в среду, 25 ноября. 31-летняя женщина позвонила в аэропорт и сообщила, что на самолете авиакомпании American Airlines заложена бомба. Свой звонок предусмотрительная де ла Роса продублировала электронным письмом, направленным на почту аэропорта.

Получив сигнал, сотрудники аэропорта провели тщательный осмотр самолета, однако ничего подозрительного не обнаружили. Воспользовавшись адресом электронной почты, с которого было отослано письмо с предупреждением о теракте, полицейские отыскали женщину и задержали ее.

Впоследствии на допросе де ла Роса заявила, что в ее действиях не было злого умысла, а лишь желание помочь своему боссу, который опаздывал на самолет в Гондурас. Женщина подчеркнула, что начальник припозднился именно по ее вине, и таким образом она надеялась "задержать" самолет, чтобы опоздавший пассажир смог на него успеть.

За освобождение Клаудии де ла Росы назначен залог в размере семи с половиной тысяч долларов.