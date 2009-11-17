Forbes: самое экзотичное место для туризма - в Украине

Чернобыльская АЭС названа самым "экзотичным" местом для туризма на Земле. Такого определения некогда опасная зона удостоилась от журнала Forbes, опубликовавшего список суперэкстравагантных туристических мест, где можно и отдохнуть, и увидеть то, чего больше нет нигде в мире, сообщает издание "Сегодня".

"Спустя 23 года после ядерной катастрофы на ЧАЭС несколько фирм предлагают сюда туры, - пишет Forbes. - Посетители едут, чтобы увидеть взорванный реактор, "мертвый город" Припять и рыжий лес, где сосны приобрели цвет апельсина из-за радиации". Собственно, это вся характеристика 30 километров зоны, куда украинцы возят иностранцев за 70-170 долларов.

Несмотря на такую рекламу, у наших турфирм больше клиентов не стало. Как рассказал нам представитель pripyat.com, который возит туристов в зону отчуждения, из-за кризиса и ситуации со "свиным гриппом" в Украине количество клиентов уменьшилось. А раньше они по несколько раз в месяц возили к ЧАЭС в основном россиян и поляков. Иностранцев больше всего впечатляют здесь заброшенные деревни.

Для тех, кто предпочитает менее экстремальный отдых, Forbes предлагает поездку на Галапагосские острова или самое холодное место на Земле - в Антарктиду. По словам главы агентства Gap Adventures Брюса ТИПА, сейчас эти два направления становятся все более востребованными.

Среди оригинальных турнаправлений: столица Северной Кореи (но туда пускают единицы), деревья "Кровь дракона" с йеменского острова Сокотра, монастырь Такстанг в последнем королевстве в Азии - Бутане, а также Тува (Россия), где до сих пор живут мастера горлового пения.